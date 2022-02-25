Россию лишили права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ

Глава Парламентской ассамблеи СЕ Тини Кокс отметил, что никогда не видел такого единства ПАСЕ, когда принималось это решение.

Совместный комитет Совета Европы лишил Россию участия во всех органах СЕ за нападение на Украину. Об этом заявил глава Парламентской ассамблеи СЕ Тини Кокс, передает Европейская правда.

Тини Кокс отметил, что никогда не видел такого единства ПАСЕ: в Объединенном комитете есть консенсус по применению к России восьмой статьи Устава СЕ – остановить ее участие во всех органах Совета Европы.

"Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", – сказал он.

Напомним, что ЕС готовится заморозить активы Путина и Лаврова.