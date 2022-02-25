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Росію позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ

Росію позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ
Фото: 24 Канал

Глава Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс зазначив, що ніколи не бачив такої єдності ПАРЄ, коли ухвалювалося це рішення.

Спільний комітет Ради Європи позбавив Росію участі у всіх органах РЄ за напад на Україну. Про це заявив голова Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс, повідомляє Європейська правда.

Тіні Кокс зазначив, що ніколи не бачив такої єдності ПАРЄ: в Об'єднаному комітеті є консенсус щодо застосування до Росії восьмої статті Статуту РЄ – зупинити її участь у всіх органах Ради Європи.

"Почавши війну проти України, Росія дала відповідь, що вона не може бути частиною нашої організації", – сказав він.

Нагадаємо, що ЄС готується заморозити активи Путіна та Лаврова .