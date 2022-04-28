ПАРЄ схвалила створення міжнародного трибуналу для розслідування російської агресії

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила створення міжнародного трибуналу для розслідування російської агресії. Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу ПАРЄ.

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У ПАРЄ заявили, що "занепокоєні зростаючою кількістю свідчень звірств, скоєних російськими збройними силами", і висловили повну підтримку всім зусиллям, спрямованим на розслідування порушень Росією міжнародних норм у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також інших міжнародних злочинів, включаючи військові злочини, злочини проти людяності, геноцид та відповідальність агресора.

Як уточнила глава делегації Верховної Ради в Асамблеї Марія Мезенцева, цим документом ПАРЄ звертається до членів Ради Європи із закликом негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, вчиненого політичним та військовим керівництвом Російської Федерації та надання необхідної фінансової підтримки.

Також у резолюції є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи призначити спецпредставника щодо наслідків агресії Росії щодо України.

Парламентарі також зазначили, що російська агресія спровокувала найважчу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, кинула виклик глобальному управлінню та призвела до різкого зростання цін на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.

Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення бойових дій, виведення військ із суверенної території України та дотримання норм міжнародного права.

Документ закликає прагнути розірвати енергетичну залежність від Російської Федерації, прискорюючи енергетичний перехід та водночас досліджуючи альтернативи імпорту енергії з Російської Федерації.

Резолюція була підтримана майже одноголосно – 144 проголосували "за" зі 147 присутніх.

Нагадаємо, 25 лютого Росію позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ.