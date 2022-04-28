Війна в Україні триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити, — генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з російським президентом Путіним заявив, що війна в Україні продовжуватиметься доти, доки Росія не вирішить її закінчити. Про це він повідомляє CNN.

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"Війна закінчиться, коли Російська Федерація вирішить покласти їй кінець і коли після припинення вогню з'явиться можливість угоди. Ми можемо проводити зустрічі, але це не те, що покладе край війні", — сказав генсек ООН в інтерв'ю CNN.

Видання повідомляє, що напередодні інтерв'ю, 26 квітня, Гутерріш відправився до Москви для зустрічі віч-на-віч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації мирних жителів з обложеного міста Маріуполя.

"В результаті Путін "в принципі" погодився дозволити ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста надати допомогу в евакуації громадян із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, останнього бастіону української оборони у місті", — пише CNN.

На питання, яку роль має намір грати ООН у розслідуванні військових злочинів, які, ймовірно, вчинили російські війська в місті Буча на околиці Києва, Гутерріш повторив свої заклики до "незалежного розслідування".

Нагадаємо, Парламентська асамблея ради Європи схвалила створення міжнародного трибуналу для розслідування російської агресії.