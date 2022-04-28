Генсек ООН посетил Ирпень, Бучу и Бородянку

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в четверг 28 апреля посетил Ирпень, Бучу и Бородянку. Об этом сказано на сайте ООН.

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"Когда я вижу эти разрушенные дома, я должен сказать, что я чувствую. Я представил свою семью в одном из тех домов, которые сейчас разрушены и почернели. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, часть семьи в конце концов погибает. Так что война — это абсурд в 21 веке. Война — зло. И когда видишь такие ситуации, сердце, конечно, остается с пострадавшими. Наши соболезнования их семьям, мы считаем, что война недопустима в 21 веке", — сказал Гутерриш во время выступления в Бородянке.

При этом в ходе выступления в Буче генсек ООН отметил, что рад, что преступления в этом украинском городе уже расследует Международный уголовный суд.

Также в Twitter пресс-секретарь ООН опубликовал фото визита Гутерриша в украинские города.

In his visits to towns around Kyiv, @antonioguterres underscores the need for accountability. "I am glad that International Criminal Court is seized of the situation and that the prosecutor's office was already here," he tells the press. Full remarks 👉https://t.co/pVnDYlx30p pic.twitter.com/W3KmGMQMWp — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) April 28, 2022

Напомним, 26 апреля Гутерриш отправился в Москву для встречи один на один с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из осажденного города Мариуполя.

После этого визита генсек ООН заявил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока сама не решит ее прекратить.