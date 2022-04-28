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Генсек ООН посетил Ирпень, Бучу и Бородянку

Генсек ООН посетил Ирпень, Бучу и Бородянку

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в четверг 28 апреля посетил Ирпень, Бучу и Бородянку. Об этом сказано на сайте ООН.

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"Когда я вижу эти разрушенные дома, я должен сказать, что я чувствую. Я представил свою семью в одном из тех домов, которые сейчас разрушены и почернели. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, часть семьи в конце концов погибает. Так что война — это абсурд в 21 веке. Война  зло. И когда видишь такие ситуации, сердце, конечно, остается с пострадавшими. Наши соболезнования их семьям, мы считаем, что война недопустима в 21 веке",  сказал Гутерриш во время выступления в Бородянке.

При этом в ходе выступления в Буче генсек ООН отметил, что рад, что преступления в этом украинском городе уже расследует Международный уголовный суд.

Также в Twitter пресс-секретарь ООН опубликовал фото визита Гутерриша в украинские города.

Напомним, 26 апреля Гутерриш отправился в Москву для встречи один на один с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из осажденного города Мариуполя.

После этого визита генсек ООН заявил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока сама не решит ее прекратить.

Автор:
Степан Крьока