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Генсек ООН посетил Ирпень, Бучу и Бородянку
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в четверг 28 апреля посетил Ирпень, Бучу и Бородянку. Об этом сказано на сайте ООН.
"Когда я вижу эти разрушенные дома, я должен сказать, что я чувствую. Я представил свою семью в одном из тех домов, которые сейчас разрушены и почернели. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, часть семьи в конце концов погибает. Так что война — это абсурд в 21 веке. Война — зло. И когда видишь такие ситуации, сердце, конечно, остается с пострадавшими. Наши соболезнования их семьям, мы считаем, что война недопустима в 21 веке", — сказал Гутерриш во время выступления в Бородянке.
При этом в ходе выступления в Буче генсек ООН отметил, что рад, что преступления в этом украинском городе уже расследует Международный уголовный суд.
Также в Twitter пресс-секретарь ООН опубликовал фото визита Гутерриша в украинские города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 26 апреля Гутерриш отправился в Москву для встречи один на один с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из осажденного города Мариуполя.
После этого визита генсек ООН заявил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока сама не решит ее прекратить.