В ООН планують надати фінансову допомогу українцям, що постраждали від війни, вже до серпня - Антоніу Гутерреш

Під час візиту в Україну генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв надати життєво необхідну гуманітарну допомогу 8 мільйонам українцям до кінця літа. Планують і грошові виплати 2 мільйонам українців.

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28 квітня під час візиту в Україну генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ООН планує збільшити обсяги надання життєво необхідної гуманітарної допомоги українцям, що постраждали під час війни. Так, що до кінця серпня в ООН розраховують охопити 8,7 мільйонів осіб. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, цитуючи Антоніу Гутерреша.

“За останніми підрахунками, в умовах найгіршого сценарію, 25 мільйонів людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року. Ми сподіваємося, що цей сценарій залишиться на папері. Рада Безпеки не змогла зробити все, що було в її силах для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації та гніву”, - заявив генеральний секретар ООН.

Також Гутерреш повідомив, що ООН готові надавати і фінансову допомогу у вигляді готівкових виплат - до кінця травня планують видати її 1,3 мільйону українцям, а 2 мільйона розраховують охопити вже до серпня.

“Ми хочемо допомогти чотирьом мільйонам до травня, шість мільйонів – до червня. Понад 12 мільйонів українців залишили свої будинки і ми надаємо підтримку тим країнам, які прийняли біженців”, - підкреслив Антоніу Гутерреш.

Крім цього, генеральний секретар ООН наголосив, що ситуація у Маріуполі - криза у кризі. За словами Гутерреша, він усвідомив, що тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги. Але президент Путін, загалом, дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних з «Азовсталі». Наразі, заявив генсек ООН, тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність.

Нагадаємо, вчора, 28 квітня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку. Він зазначив, що радий, що злочини в цьому українському місті вже розслідує Міжнародний кримінальний суд.

Перед тим, як приїхати до Києва Гуттеріш здійснив візит до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Мета зустрічі - обговорити пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації мирних жителів з обложеного міста Маріуполя. Після цього візиту генсек ООН заявив, що Росія продовжуватиме війну до тих пір поки сама не вирішить її припинити.