Генсек ООН Гутерріш зустрінеться у Москві з Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня відвідає Москву, де проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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"У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Його також буде прийнято президентом Росії Володимиром Путіним", - заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Гутерріш також звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням про зустріч із ним у Києві.

Генеральний секретар ООН хотів би обговорити термінові заходи щодо встановлення миру між Росією та Україною.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував запровадити в Україні Великодню "гуманітарну паузу", але Кремль не підтримав його ініціативу.

Тим часом президент Європейської Ради Мішель закликав Путіна відкрити гумкоридори в Україні.