Президент Европейского Совета Мишель призвал Путина открыть гумкоридоры в Украине

Глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным гуманитарную ситуацию в Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Мишель заявил, что в ходе разговора "твердо подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и ее суверенитета, а также осуждение агрессии России и введение санкций".

Он отметил, что единство, принципы и ценности ЕС незыблемы.

Президент Европейского Совета призвал Путина открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов, которые блокированы армией РФ.

"Настойчиво призывал к немедленному гуманитарному доступу и безопасному проходу из Мариуполя и других окруженных городов, тем более по случаю Пасхи", - подчеркнул Мишель.

Напомним, в укрытиях на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов со стороны РФ около 1000 мирных жителей. Для их эвакуации Украина требует от России открыть гуманитарный коридор.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока невозможно провести военное разблокирование Мариуполя.