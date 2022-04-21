Зеленский об эвакуации людей из Мариуполя: "Делаем все, что можем, военное разблокирование города сейчас невозможно"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время невозможно провести военное разблокирование Мариуполя. Об этом он сообщил в интервью французскому каналу новостей BFMTV.

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Говоря об эвакуации мирных жителей из заблокированного города, находящихся на территории завода "Азовсталь", глава государства сказал: "Делается все возможное".

Накануне Украина потребовала от РФ гуманитарный коридор для тысячи мирных жителей, которые находятся на "Азовстали". Кроме того, на территории завода находятся раненые украинские военные.

Отметим, что 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отчитался "о взятии Мариуполя". Он заявлял, что теперь российские военные хотят за три дня штурмовать "Азовсталь", но российский президент Владимир Путин отменил это решение. Действительно ли враг контролирует Мариуполь, неизвестно, но оккупанты не прекращают наносить удары по "Азовстали".