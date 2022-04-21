Украина потребовала от РФ гуманитарный коридор для тысячи мирных жителей, которые находятся на "Азовстали"

В укрытиях на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов со стороны РФ около 1000 мирных жителей. Для их эвакуации Украина требует от России открыть гуманитарный коридор.

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Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кроме того, на территории завода находятся раненые украинские военные.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня (21 апреля)", — подчеркнула Верещук.

Она также обратилась к мировым лидеров и международному сообществу с призывом сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".

"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", — акцентировала министр.

Отметим, что 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отчитался "о взятии Мариуполя". Он заявлял, что теперь российские военные хотят за три дня штурмовать "Азовсталь", но российский президент Владимир Путин отменил это решение. Действительно ли враг контролирует Мариуполь, неизвестно, но оккупанты не прекращают наносить удары по "Азовстали".