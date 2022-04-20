В "Азове" назвали условия выхода с "Азовстали"

Военные не сдадутся в плен и выйдут с территории металлургического комбината "Азовсталь" только с оружием. Об этом заявил заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь.

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По его словам, украинские военные готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, причем бойцы должны сохранить личное стрелковое оружие.

Еще одно условие военных заключается в том, что им дадут забрать тела погибших.

Паламарь заявил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда для решения вопроса выхода гарнизона и мирных жителей прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий.

Заместитель командира полка также заявил, что гражданские лица не покидают "Азовсталь" через "зеленые" коридоры, так как боятся обстрелов, которые не прекращаются во время заявленного режима тишины.

Напомним, гуманитарный коридор из Мариуполя в среду, 20 апреля, по вине оккупантов не сработал.

До этого захватчики отказывались предоставить возможность мирным жителям уехать из Мариуполя, где сложилась критическая ситуация.