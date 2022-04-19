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19 апреля гуманитарных коридоров не будет, но "Укрзализныця" вывезет людей из Донбасса

19 апреля гуманитарных коридоров не будет, но "Укрзализныця" вывезет людей из Донбасса

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на 19 апреля не удалось согласовать гуманитарные коридоры. При этом жители Луганской и Донецкой областей смогут выехать железнодорожным транспортом.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", 19 апреля назначили два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей:

  • №45 Лозовая – Ужгород;
  • №233 Покровск – Чоп.

"Точное время отправки традиционно не публикуем, оно доступно в справочной вокзала и на горячей линии 0 800 503 1112", — уточнили в УЗ.

В свою очередь глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы из следующих населенных пунктов:

  • Лисичанск (место сбора: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15);
  • Привилля (центральная площадь);
  • Северодонецк (городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28);
  • Рубежное (Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11);
  • Горное (Дом культуры Украины. Гагарина 13а);
  • Попасная (ул. Щербакова, 1а).

"Времени на раздумья не осталось. Решение следует принимать быстро. Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Не соглашающихся россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", —  сказал Гайдай, обращаясь к мирным жителям. 

Что касается других горячих точек, в частности Мариуполя, то Верещук объяснила, что россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска.

Автор:
Вита Молодан