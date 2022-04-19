19 квітня гуманітарних коридорів не буде, але "Укрзалізниця" вивезе людей з Донбасу

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на 19 квітня не вдалося погодити гуманітарні коридори. При цьому мешканці Луганської та Донецької областей зможуть виїхати залізничним транспортом.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", 19 квітня призначили два евакуаційні поїзди з Луганської та Донецької областей:

№45 Лозова – Ужгород;

№233 Покровськ – Чоп.

"Точний час відправлення традиційно не публікуємо, він доступний у довідкових вокзалу та на гарячій лінії 0 800 503 1112", — уточнили в УЗ.

У свою чергу голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив місця збору для організованого виїзду на залізничні вокзали з наступних населених пунктів:

Лисичанськ (місце збору: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15);

Привілля (центральна площа);

Сєвєродонецьк (міський Палац культури, пр. Хіміков, 28);

Рубіжне (Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11);

Гірське (Будинок культури України. Гагаріна 13а);

Попасна (вул. Щербакова, 1а).

"Часу на роздуми не залишилося. Рішення слід приймати швидко. Тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер перебувають у заручниках у росіян. Тому рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою або мобілізованими в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь у безпечні регіони України – вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають", — сказав Гайдай, звертаючись до мирних жителів.

Щодо інших гарячих точок, зокрема Маріуполя, то Верещук пояснила, що росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.