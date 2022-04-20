В "Азові" назвали умови виходу з "Азовсталі"

Військові не здадуться в полон і вийдуть з території металургійного комбінату "Азовсталь" лише зі зброєю. Про це заявив заступник командира "Азова" Святослав Паламар.

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За його словами, українські військові готові евакуюватися до третьої країни або за її сприяння, причому бійці повинні зберегти особисту стрілецьку зброю.

Ще одна умова військових у тому, що їм дадуть забрати тіла загиблих.

Паламар заявив, що українські переговорники Михайло Подоляк та Давид Арахамія згодні приїхати до Маріуполя, якщо туди для вирішення питання виходу гарнізону та мирних жителів прибудуть їхні російські колеги Володимир Мединський та Леонід Слуцький.

Заступник командира полку також заявив, що цивільні особи не залишають "Азовсталь" через "зелені" коридори, бо бояться обстрілів, які не припиняються під час заявленого режиму тиші.

Нагадаємо, гуманітарний коридор із Маріуполя у середу, 20 квітня, з вини окупантів не спрацював.

До цього загарбники відмовлялися дати можливість мирним жителям виїхати з Маріуполя, де склалася критична ситуація.