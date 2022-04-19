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Завод "Азовсталь" росіяни практично повністю знищили - "Азов"
Російські війська розбомбили маріупольський завод "Азовсталь", у результаті підприємство практично знищено. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, відомий також під позивним "Калина".
Військовий повідомив, що росіяни скидають на "Азовсталь" надпотужні бомби, і під завалами заводу дуже багато людей.
"Ми воюватимемо, ми використовуватимемо кожен патрон, що залишився у нас, але ми закликаємо Батьківщину врятувати цивільних, поранених і забрати тіла", – сказав Паламар.
Нагадаємо, Денис Прокопенко, командир полку "Азов", звернувся до світових лідерів із закликом організувати "зелений коридор" для евакуації з Маріуполя мирних жителів, поранених солдатів та тіл загиблих воїнів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У цей час у заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська проникають у вцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.
Окупанти також хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних осіб.