Завод "Азовсталь" росіяни практично повністю знищили - "Азов"

Російські війська розбомбили маріупольський завод "Азовсталь", у результаті підприємство практично знищено. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, відомий також під позивним "Калина".

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Військовий повідомив, що росіяни скидають на "Азовсталь" надпотужні бомби, і під завалами заводу дуже багато людей.

"Ми воюватимемо, ми використовуватимемо кожен патрон, що залишився у нас, але ми закликаємо Батьківщину врятувати цивільних, поранених і забрати тіла", – сказав Паламар.

Нагадаємо, Денис Прокопенко, командир полку "Азов", звернувся до світових лідерів із закликом організувати "зелений коридор" для евакуації з Маріуполя мирних жителів, поранених солдатів та тіл загиблих воїнів.

У цей час у заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська проникають у вцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.

Окупанти також хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних осіб.