Гумкоридора из Мариуполя не было — оккупанты не прекратили огонь, — Верещук

Гуманитарный коридор из Мариуполя в среду, 20 апреля, по вине оккупантов не сработал. Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня", — сообщила Верещук.

По ее словам, из-за неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не обеспечили своевременный подвоз людей к точке, откуда должна была производиться эвакуация.

Министр заявила, что украинская сторона буде пытаться организовать гуманитарный коридор в четверг, 21 апреля.

Напомним, что российские военные согласились на режим прекращения огня для эвакуации людей из "Азовстали". При этом 19 апреля после такого же обещания оккупанты активизировали бои в городе.

До этого захватчики отказывались предоставить возможность уехать из Мариуполя, где сложилась критическая ситуация.