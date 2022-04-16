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В плену у россиян около 700 украинских военных и 1000 гражданских, - Верещук
В плену у российской армии находится около 700 украинских военных.
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Об этом заявила Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
По ее словам, примерно такое же количество пленных россиян есть у украинской армии. Кроме того, россияне взяли в плен около 1000 гражданских, из которых более 500 – это женщины. Верещук добавила, что никаких конвенций россияне в отношении украинских военнопленных не соблюдают — украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях.
Напомним, ранее Украина обменяла 10 российских пленных на своих военныхПодписывайтесь на наш YouTube канал