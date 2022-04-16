В полоні у росіян близько 700 українських військових і 1000 цивільних, — Верещук

В полоні у російської армії знаходиться приблизно 700 українських військових.

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Про це заявила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

За її словам, приблизно така ж кількість полонених росіян є у української армії. Окрім того, россіяни взяли у полон близько 1000 цивільних, з яких понад 500 — це жінки. Верещук додала, що жодних конвенцій росіяни щодо українських військовополонених не дотримуються — українці змушені виживати у російському полоні в жахливих умовах.

Нагадаємо, раніше Україна обміняла 10 російських полонених на своїх військових