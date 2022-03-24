- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Україна обміняла 10 російських полонених на своїх військових
Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Про це заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Вона додала, що до росіян відправили також 11 цивільних моряків, громадян РФ, яких українці врятували з судна, що потонуло біля Одеси. Внаслідок цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" - окупанти захопили їх при спробі забрати прикордонників з острова Зміїний.
Умови обміну передбачають, що сам корабель "Сапфір" також буде повернуто Україні — його спрямують до порту Туреччини.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що в Україні запрацювали спеціальні табори для полонених російських військових. Їх створення потрібне згідно з Женевською конвенцією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У цьому число полонених зростає. Так, російський військовий здав танк за винагороду $10 тисяч.