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Україна обміняла 10 російських полонених на своїх військових

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Полонені РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Про це заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягли 10 наших військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що до росіян відправили також 11 цивільних моряків, громадян РФ, яких українці врятували з судна, що потонуло біля Одеси. Внаслідок цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" - окупанти захопили їх при спробі забрати прикордонників з острова Зміїний.

Умови обміну передбачають, що сам корабель "Сапфір" також буде повернуто Україні — його спрямують до порту Туреччини.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що в Україні запрацювали спеціальні табори для полонених російських військових. Їх створення потрібне згідно з Женевською конвенцією.

У цьому число полонених зростає. Так, російський військовий здав танк за винагороду $10 тисяч.

Автор:
Сергій Горєлов