В Україні запрацювали табори для військовополонених росіян

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що в Україні запрацювали спеціальні табори для полонених російських військових.

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Про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС.

"У мене, звичайно, є дані (про кількість військовополонених), але я не можу відповідати на питання, що не стосуються моєї компетенції. Що стосується військовополонених – за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку", — сказала вона.

Водночас Венедиктова уточнила, що створення подібних таборів потрібне згідно з Женевською конвенцією.

"Звичайно, у нас військовополонені повинні знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписано спільний наказ із Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них. Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього знову ж таки вимагає Женевська конвенція", — додала вона.

Нагадаємо, полонені російські окупанти працюватимуть в Україні для відновлення економіки після війни.

При цьому зараз і в майбутньому Україна чітко дотримуватиметься всіх норм міжнародного гуманітарного права.

Зазначимо, що ЗСУ щодня беруть у полон російських військових, а деякі з них самі приходять здаватися, щоб не виконувати злочинні накази свого командування.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував список деяких російських військовополонених в Україні, закликавши їх матерів приїжджати до Києва за ними.

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