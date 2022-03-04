В МВД опубликовали список российских военнопленных: отдавать готовы лишь матерям, лично приехавшим в Киев

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook часть списка, как утверждается, плененных в Украине российских военнослужащих, и призывает их матерей приехать за сыновьями в Киев.

"Публикую первый список военнопленных солдат армии России, обманом завлеченных на территорию мирной Украины. Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще очень много. И вы знаете, кто в этом виноват - Путин! Матери России, приезжайте в Киев и забирайте ваших сыновей. После того ада, который они пережили, вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины!" — считает он.

Геращенко призвал доносить эту информацию до "тысяч несчастных матерей российских", сыновья которых попали в плен в Украине. По словам советника главы МВД, принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Киев.

Однако сначала им нужно будет позвонить по номеру горячей телефонной линии Министерства обороны +380894201860 (или одному их двух аналогичных номеров с последней цифрой 1 или 2), чтобы узнать, находится ли их сын в плену или погиб. Также для этого создан Telegram-канал https://t.me/rf200_now.

Кроме того, можно написать на электронную почту vernis_iz_ukraine@gmail.com. В случае подтверждения пленения мамы русских солдат должны будут лично добраться до Киева.

"После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына", — написал Геращенко.

Напомним также, что украинские волонтеры накануне создали сайт для белорусов , призывающий не идти на войну с Украиной.

Ранее же Генштаб украинской армии опубликовал тайные документы с датами вторжения в Украину и боевыми задачами для 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.