Оставайся дома: для белорусов создали сайт, призывающий не идти на войну с Украиной

Украинские волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали для белорусского народа сайт https://zastansyadoma.com/ .

Как сообщает Postmen, сайт создан для информирования жителей Беларуси о катастрофических последствиях войны с Украиной.

“Два года назад Украина стала домом более 5 тысяч белорусов, которые нашли в себе силы выступить против диктатуры и лжи. Сегодня белорусские власти направляют свою армию убивать тех, кто поддержал вас в сложное время”, — говорится в сообщении.

Сайт информирует о последствиях войны с Украиной для россиян по всему миру, что и неизбежно ждет белорусов за соучастие во вторжении.

В частности, там размещена информация о потерях мирного населения Украины и армии РФ, количество личного состава которой достигло более 9 тысяч человек.

Кроме этого, опубликованы видеоразговоры с пленными оккупантами и фото с акций всемирной поддержки Украины.

Веб-сайт также содержит обращение к матерям, женам, дочерям Беларуси, ее солдатам и активистам: "Сохраните семью, это не ваша война, а заказы на уничтожение украинского народа, выходите на улицы, пока не поздно".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Беларуси и рассказал, как Россия напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же из этой страны запускают ракеты по Украине.