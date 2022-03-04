Залишайся вдома: для білорусів створили сайт, який закликає не йти на війну з Україною

Українські волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни та створили для білоруського народу сайт https://zastansyadoma.com/ .

Як повідомляє Postmen, сайт створений для інформування жителів Білорусі про катастрофічні наслідки війни з Україною.

“Два роки тому Україна стала домівкою понад 5 тисяч білорусів, які знайшли у собі сили виступити проти диктатури та брехні. Сьогодні білоруська влада направляє свою армію вбивати тих, хто підтримав вас у складний час”, — йдеться у повідомленні.

Сайт інформує про наслідки війни з Україною для росіян у всьому світі, що й неминуче чекає на білорусів за співучасть у вторгненні.

Зокрема, там розміщено інформацію про втрати мирного населення України та армії РФ, кількість особового складу якої досягла понад 9 тисяч осіб.

Окрім цього, опубліковані відеорозмови з полоненими окупантами та фото з акцій всесвітньої підтримки України.

Веб-сайт також містить звернення до матерів, дружин, дочок Білорусі, її солдатів та активістів: "Збережіть сім'ю, це не ваша війна, а замовлення на знищення українського народу, виходьте на вулиці, поки що не пізно".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Раніше глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Білорусі та розповів, як Росія напала на Україну, у тому числі з території РБ. Тепер із цієї країни запускають ракети по Україні.