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"С вашей территории запускают ракеты по Украине": Зеленский обратился к белорусам и рассказал правду о войне с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Республики Беларусь. В нем глава государства призвал белорусов сделать правильный выбор на референдуме в РБ, который проводят 27 февраля.
"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни", — сказал Зеленский.
Кроме того, президент рассказал гражданам Беларуси, как Российская Федерация в 04:00, 24 февраля, напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же с этой страны запускают ракеты по Украине.
"Нет ни одного объекта в нашей стране, который оккупанты не считали бы своей целью. Васильков, Суммы, Харьков, Киев, Чернигов и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые были на наших землях во Второй мировой войне", — подчеркнул президент, отметив, что в этот раз Беларусь не на стороне Украины и призвал изменить эту позицию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Минувшая ночь в Украине была жестокой, снова обстрелы и бомбардировка жилых кварталов. Мы ваши соседи. Будьте Беларусью, а не Россией", — подчеркнул президент.
Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.
В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.