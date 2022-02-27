"С вашей территории запускают ракеты по Украине": Зеленский обратился к белорусам и рассказал правду о войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Республики Беларусь. В нем глава государства призвал белорусов сделать правильный выбор на референдуме в РБ, который проводят 27 февраля.

"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал гражданам Беларуси, как Российская Федерация в 04:00, 24 февраля, напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же с этой страны запускают ракеты по Украине.

"Нет ни одного объекта в нашей стране, который оккупанты не считали бы своей целью. Васильков, Суммы, Харьков, Киев, Чернигов и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые были на наших землях во Второй мировой войне", — подчеркнул президент, отметив, что в этот раз Беларусь не на стороне Украины и призвал изменить эту позицию.

"Минувшая ночь в Украине была жестокой, снова обстрелы и бомбардировка жилых кварталов. Мы ваши соседи. Будьте Беларусью, а не Россией", — подчеркнул президент.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"