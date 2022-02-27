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"З вашої території запускають ракети по Україні": Зеленський звернувся до білорусів та розповів правду про війну з Росією
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Республіки Білорусь. У ньому глава держави закликав білорусів зробити правильний вибір на референдумі у РБ, який проводять 27 лютого.
"Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю та безпечною, якою її ще недавно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя", — сказав Зеленський.
Крім того, президент розповів громадянам Білорусі, як Російська Федерація о 5:00, 24 лютого, напала на Україну, зокрема з території РБ. Тепер із цієї країни запускають ракети по Україні.
"Немає жодного об'єкта в нашій країні, який окупанти не вважали б своєю метою. Васильків, Суми, Харків, Київ, Чернігів та багато інших міст України виживають у таких умовах, які були на наших землях у Другій світовій війні", — наголосив президент, зазначивши, що цього разу Білорусь не на боці України та закликав змінити цю позицію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Минула ніч в Україні була жорстокою, знову обстріли та бомбардування житлових кварталів. Ми ваші сусіди. Будьте Білоруссю, а не Росією", — наголосив президент.
Раніше глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.
Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!".
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.