У МВС опублікували список російських військовополонених: віддавати готові лише матерям, які особисто приїдуть до Києва

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці у Facebook частину списку, як стверджується, полонених в Україні російських військовослужбовців, та закликає їх матерів приїхати за синами до Києва.

"Публікую перший список військовополонених солдатів армії Росії, обманом залучених на територію мирної України. Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів буде ще дуже багато. І Ви знаєте, хто в цьому винен - Путін! Після того пекла, яке вони пережили, вдершись на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України! – вважає він.

Геращенко закликав доносити цю інформацію до "тисяч нещасних російських матерів", сини яких потрапили в полон в Україні. За словами радника глави МВС, ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними до Києва.

Проте спочатку їм потрібно буде зателефонувати за номером гарячої телефонної лінії Міністерства оборони +380894201860 (або за одним з двох аналогічних номерів з останньою цифрою 1 чи 2), щоб дізнатися, чи перебуває їхній син у полоні чи він загинув. Також для цього створено Telegram-канал https://t.me/rf200_now.

Також можна написати на електронну пошту vernis_iz_ukraine@gmail.com. У разі підтвердження полону мами російських солдатів мають особисто дістатися до Києва.

"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору це можна зробити тільки таким способом: діставайтеся Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами або на таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", - написав Геращенко.

Нагадаємо також, що українські волонтери напередодні створили сайт для білорусів, який закликає не йти на війну з Україною.

Раніше ж Генштаб української армії опублікував таємні документи з датами вторгнення в Україну та бойовими завданнями для 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.