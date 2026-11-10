Ціни на пальне 10 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 10 листопада 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 92,73 грн (-64 коп.) А-95 89,02 грн (-56 коп.) А-92 85,49 грн (-2 коп.) ДП 104,42 грн (-12 коп.) Газ 60,70 грн (+19 коп.)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 94,90 91,90 106,90 61,90 UPG 90,90 87,90 102,90 60,90 WOG 94,90 91,90 106,90 61,50 УКРНАФТА 90,90 87,90 85,90 103,90 58,90 SOCAR 92,90 95,90 107,00 61,90 AMIC 91,03 87,98 103,98 61,82 БРСМ-Нафта 86,35 101,94 59,15