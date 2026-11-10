Ціна нафти на 10 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 10 листопада, знизилися після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що наразі немає гострої потреби у військових діях проти Ірану, що послабило побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 10 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,88 - 0,75% WTI $86,07 - 0,90% Urals $77,19 + 0.44%

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 70 центів, або 0,75%, до 91,88 долара за барель до 02:46 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 78 центів, або 0,90%, до 86,07 долара за барель.

Обидва еталони впали на 1% раніше протягом сесії. Ціна на нафту Brent знизилася на 5,85% на попередній сесії, опустившись до найнижчого рівня з 31 серпня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися у вівторок, продовживши падіння попереднього дня. Ринок заспокоївся після заяви президента США Дональда Трампа про відсутність потреби у нових військових ударах по Ірану "на даний момент".

За підсумками перемовин із прем'єр-міністром Катару США вирішили утриматися від ескалації, хоча морська блокада в Ормузькій протоці поки зберігається.

Зниженню геополітичної премії за ризик також сприяє зростання пропозиції: згідно з даними Reuters, у жовтні ОПЕК збільшила видобуток нафти, перш за все завдяки Саудівській Аравії, Кувейту та Іраку.

В результаті еталонна марка Brent впала приблизно на 22% від свого шестимісячного максимуму в $118 за барель, досягнутого наприкінці жовтня.

Попри зниження ціни, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. У Eurasia Group зазначають, що котирування Brent навряд чи впадуть нижче $90 за барель без стійких ознак деескалації та повноцінної угоди між Вашингтоном і Тегераном, адже ризики для цивільного судноплавства в Ормузькій протоці залишаються високими.