Цена нефти на 10 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 10 ноября, снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет острой потребности в военных действиях против Ирана, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 10 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $91,88 – 0,75% WTI $86,07 – 0,90% Urals $77,19 + 0.44%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 70 центов, или 0,75%, до 91,88 доллара за баррель до 02:46 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 78 центов, или 0,90%.

Оба образца упали на 1% ранее в течение сессии. Цена на нефть Brent снизилась на 5,85% на предыдущей сессии, опустившись до самого низкого уровня с 31 августа.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились во вторник, продолжив падение предыдущего дня. Рынок успокоился после заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии надобности в новых военных ударах по Ирану "на данный момент".

По итогам переговоров с премьер-министром Катара США решили воздержаться от эскалации, хотя морская блокада в Ормузском проливе пока сохраняется.

Снижению геополитической премии за риск также способствует рост предложения: согласно данным Reuters, в октябре ОПЕК увеличила добычу нефти, прежде всего благодаря Саудовской Аравии, Кувейту и Ираку.

В результате эталонная марка Brent упала примерно на 22% от своего шестимесячного максимума в $118 за баррель, достигнутого в конце октября.

Несмотря на понижение цены, аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. В Eurasia Group отмечают, что котировки Brent вряд ли упадут ниже 90 долларов за баррель без устойчивых признаков деэскалации и полноценного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, ведь риски для гражданского судоходства в Ормузском проливе остаются высокими.