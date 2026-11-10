UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Наличный курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Цена нефти на 10 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Нефть
Цена нефти на 10 ноября / Depositphotos

Цены на нефть во вторник, 10 ноября, снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет острой потребности в военных действиях против Ирана, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 10 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $91,88 – 0,75%
WTI $86,07 – 0,90%
Urals $77,19 + 0.44%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 70 центов, или 0,75%, до 91,88 доллара за баррель до 02:46 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 78 центов, или 0,90%.

Оба образца упали на 1% ранее в течение сессии. Цена на нефть Brent снизилась на 5,85% на предыдущей сессии, опустившись до самого низкого уровня с 31 августа.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились во вторник, продолжив падение предыдущего дня. Рынок успокоился после заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии надобности в новых военных ударах по Ирану "на данный момент".

По итогам переговоров с премьер-министром Катара США решили воздержаться от эскалации, хотя морская блокада в Ормузском проливе пока сохраняется.

Снижению геополитической премии за риск также способствует рост предложения: согласно данным Reuters, в октябре ОПЕК увеличила добычу нефти, прежде всего благодаря Саудовской Аравии, Кувейту и Ираку.

В результате эталонная марка Brent упала примерно на 22% от своего шестимесячного максимума в $118 за баррель, достигнутого в конце октября.

Несмотря на понижение цены, аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. В Eurasia Group отмечают, что котировки Brent вряд ли упадут ниже 90 долларов за баррель без устойчивых признаков деэскалации и полноценного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, ведь риски для гражданского судоходства в Ормузском проливе остаются высокими.

Напомним, обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности