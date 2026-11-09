Нефть пережила самое глубокое недельное падение со времен COVID-19: как изменятся цены на украинских АЗС

Обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в опте, эксперты, опрошенные Dilo , предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть подросли на фоне опасений, что США возобновят атаки на Иран. Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп заявил, что решит, будет ли он идти к мирному соглашению с этой страной или уничтожит то, что от него осталось.

По состоянию на вечер пятницы, 6 ноября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на январь подорожали на $0,03 за баррель или на 0,03% — до $113,4 за баррель. Декабрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,31 или на 0,34% — до $90,83 за баррель. За неделю нефть Brent подешевела на 17%, что является самым глубоким недельным падением с начала COVID-19, а котировки WTI снизились на 13%.

На прошлой неделе котировки нефти резко упали на фоне ожиданий, что состоявшиеся во вторник промежуточные выборы в США могут привести к деэскалации американо-израильской войны против Ирана, которая длится уже девятый месяц. После убедительной победы демократов на 4 ноября цены на нефть упали на 8%, опустившись до самого низкого уровня за последние два месяца.

Однако впоследствии цены возобновили рост на фоне участившихся нападений на танкеры, произошедших в среду и четверг в Персидском заливе и Ормузском проливе (важном морском пути, через который осуществляется большая часть поставок нефти с Ближнего Востока), что вновь вызвало обеспокоенность по поводу стабильности поставок из этого региона.

Бензин на АЗС имеет потенциал к удешевлению, а цены на дизель стабилизируются

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", по состоянию на 6 ноября по сравнению с 30 октября средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 2,87 грн/л, а по сравнению с 4 ноября дизель в опте подешевел на 1,87 грн/л. Количество предложений на внутреннем рынке выросло почти на 30%.

На внешних рынках дизельные котировки также снизились. На 6 ноября с начала торгов на Лондонской бирже фьючерсы на газойль подешевели на $15,90/т (–1,2%), до $1359,90/т. По данным НБУ, со среды курс доллара снизился на 0,23 грн., до 45,44 грн./, а евро — на 0,02 грн., до 51,04 грн./€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин в Украине также шли вниз. По состоянию на вечер пятницы, 6 ноября, по сравнению с 30 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 в Украине снизилась на 1,8 грн/л до 82,48 грн/л, а по сравнению с 4 ноября бензин в опте в среднем подешевел на 1,28 грн/л.

В странах ЕС бензиновые котировки демонстрировали разнонаправленную динамику. На северо-западном базисе CIF NWE 5 ноября котировки выросли на $5/т до $1012/т. В то же время, южный индикатор FOB Med продемонстрировал снижение на $19/т до $941/т. За первые четыре дня ноября среднесуточный импорт бензина всех марок был на 9,9% ниже среднесуточного показателя октября.

На АЗС на прошлой неделе бензин подешевел, а дизтопливо продолжало дорожать. По состоянию на вечер пятницы, 6 ноября, по сравнению с 30 октября, средняя розничная цена бензина А-95 снизилась на 49 коп./л до 89,29 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 40 коп./л до 104,47 грн/л. Впрочем, во второй половине недели цена дизтоплива стабилизировалась и в течение 4–6 ноября выросла всего на 1 коп./л. Среди национальных операторов наиболее ощутимое снижение цен на бензин произошло в сети SOCAR, где бензины А-95 и А-95+ подешевели сразу на 3 грн/л. На станциях Ukrnafta, UPG, Parallel и БРСМ-Нафта цены на обе марки снизились на 1 грн/л. В сети KLO аналогичная корректировка коснулась бензина А-92. В то же время, в ZOG и Neftek цены выросли после завершения акционных предложений. В ZOG бензин А-95 подорожал на 2 грн/л, а у Neftek цены на весь бензиновый ассортимент выросли на 0,90–2 грн/л. Среди региональных операторов заметное понижение зафиксировано в сети "Укр-Петроль", где бензин А-95 подешевел на 2,50 грн/л. "Олас" снизил цену бензина А-92 на 2 грн/л, а А-95 - на 1 грн/л. В то же время оператор Chipo повысил цену А-95 на 0,40 грн/л. Дизельный сегмент во второй половине недели сохранял наибольшую стойкость. Среди национальных операторов цену просмотрела только сеть SOCAR, где дизтопливо подешевело на 1 грн/л, в то время как большинство крупных сетей сохранили предыдущие цены. Среди региональных операторов динамика была более оживленной. Оператор "Олас" снизил стоимость дизтоплива на 2 грн/л, а "Укр-Петроль" - на 1 грн/л. Противоположную тенденцию продемонстрировали BVS, где дизтопливо подорожало на 1,60 грн/л, а также Autotrans, ZOG, Green Wave и "Кворум-Нефть", которые прибавили по 1 грн/л. У Neftek повышение цены дизеля составило 90 коп./л.

По оценке аналитика "Нафторинка" Александра Сиренко, на этой неделе бензин продолжит дешеветь, цена дизтоплива будет оставаться стабильной, поскольку операторы АЗС будут пытаться нарастить маржу, которой не имели уже два месяца.

Цена на газ дошла до точки экономической нерентабельности

По данным "Нафторынка", по состоянию на 6 ноября по сравнению с 4 ноября средняя цена LPG с доставкой по Украине выросла на 701 грн/т до 109 185 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" повысила прайсы на газ (550 кг/м3) на 1 500–3 000 грн/т, предлагая его в пределах 105 000–109 000 грн/т в зависимости от региона. Средняя цена пропан-бутана на условиях самовывоза по стране увеличилась на 399 грн/т, достигнув 106444 грн/т. В западных регионах "Полтава Газтрейд" подняла цены на аналогичный ресурс на 1 500–4 000 грн/т до 104 000–108 000 грн/т. "Газтрон Украина" предложила 140 т LPG (535 кг/м3) в Киевской области за 109 000 грн/т с запланированным сроком снабжения 13–21 ноября.

5 ноября на тендере "Украинской энергетической биржи" было продано 5 лотов сжиженного газа от компании "Полтава Газтрейд" за 103 500 грн/т, что на 1 700 грн/т больше финальной цены аналогичных торгов 4 ноября. За первые 4 дня ноября среднесуточный импорт LPG составил 1,21 тыс. т/сутки, что на 40,6% меньше по сравнению с октябрем.

На АЗС газ продолжил стремительное ралли. По состоянию на 6 ноября, по сравнению с 30 октября, средняя цена пропан-бутана на заправках выросла на 2,42 грн/л до 59,76 грн/л. Среди национальных операторов заметнее всего цены просмотрели сети KLO и OKKO, повысив их на 2 грн/л до 62,50 грн/л и 62,90 грн/л соответственно. На станциях WOG и UPG автогаз вырос на 1 грн/л. В сети SOCAR цена выросла на 1,04 грн/л и составила 60,94 грн/л. Восходящая тенденция закрепилась и среди региональных операторов. Сразу на 4 грн/л повысили цены сети Neftek, Rodnik и "Юг-2000". Особенно заметен рост в Neftek, где автогаз достиг 64,90 грн/л, что является самым высоким ценовым предложением на рынке. Не отставали и другие региональные сети. В частности, Ovis, EnergyPlus и McLaut прибавили по 3 грн/л, а "Сан" повысил цену на 3,50 грн/л. Менее масштабные, но также заметные корректировки в пределах 1–2 грн/л произошли в сетях Mango, Катрал, Днепронефть, CTC и Euro5. Случаи снижения цен были единичными и носили акционный характер. В частности, в сети VostokGaz автогаз подешевел на 1 грн/л, а в "Оласе" — на 0,40 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, цены на пропан-бутан в Украине приблизились к максимуму, поэтому это горючее начинает проигрывать в конкуренции с бензином и электротранспортом. Поэтому газ в опте уже начал дешеветь. По оценке Шубана, на этой неделе в опте пропан-бутан подешевеет на 5 тыс. грн/т, а на АЗС продолжит дорожать в среднем на 2–3 грн/л, после чего рост цены остановится.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 106,90 61,90 WOG 92,90 106,90 61,50 Socar 92,90 61,90 Motto - 103,90 58,90 БРСМ-Нафта 86,99 102,99 58,99 UPG 87,90 101,90 58,90 UKRNAFTA 87,90 103,90 58,90

Данные: приложения сетей АЗС.