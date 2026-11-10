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Цены на топливо 10 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 10 ноября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|92,73 грн (-64 коп.)
|А-95
|89,02 грн (-56 коп.)
|А-92
|85,49 грн (-2 коп.)
|ДТ
|104,42 грн (-12 коп.)
|Газ
|60,70 грн (+19 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|94,90
|91,90
|106,90
|61,90
|UPG
|90,90
|87,90
|102,90
|60,90
|WOG
|94,90
|91,90
|106,90
|61,50
|УКРНАФТА
|90,90
|87,90
|85,90
|103,90
|58,90
|SOCAR
|92,90
|95,90
|107,00
|61,90
|AMIC
|91,03
|87,98
|103,98
|61,82
|БРСМ-Нафта
|86,35
|101,94
|59,15
Напомним, обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.