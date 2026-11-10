Цены на топливо 10 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 10 ноября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 92,73 грн (-64 коп.) А-95 89,02 грн (-56 коп.) А-92 85,49 грн (-2 коп.) ДТ 104,42 грн (-12 коп.) Газ 60,70 грн (+19 коп.)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 94,90 91,90 106,90 61,90 UPG 90,90 87,90 102,90 60,90 WOG 94,90 91,90 106,90 61,50 УКРНАФТА 90,90 87,90 85,90 103,90 58,90 SOCAR 92,90 95,90 107,00 61,90 AMIC 91,03 87,98 103,98 61,82 БРСМ-Нафта 86,35 101,94 59,15