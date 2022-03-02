Российские военные, убегая в панике от ВСУ, бросили тайные документы с датами вторжения в Украину и заданиями, — Генштаб

Россия планировала начать военное вторжение в Украину 20 февраля и закончить свою "спецоперацию" 6 марта. Эти даты указаны в тайных документах оккупантов, которые они оставили, убегая от украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

ВСУ, защищая территорию Украины, провело успешные военные действия, в результате которых одно из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, бросило не только технику, но и секретные документы.

"Посреди приобретенных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д. Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03" — рассказали в Генштабе.

В документах указан план действий военных, а значит они знали, куда идут и зачем. В распоряжении ВСУ оказались: рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и другие документы.

Стало известно, что российский батальонной тактической группы 810-й должен был высадиться в районе населенного пункта Степановка-1. После оккупанты собирались присоединится к 177-му отдельному полку морской пехоты ЧФ РФ. Конечная задача, которую поставило их командование, было взятие Мелитополя.

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, что они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", — добавили в Генштабе.

Стоит отметить, что враг продолжает нести большие потери. По состоянию на утро вторника, 1 марта, ориентировочные потери российских оккупантов за время вторжения в Украину составили 5 710 человек, в том числе 200 пленных. Подсчет данных усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

При этом ВСУ успешно отбивают атаки, несмотря на большие усилия враг не смог взять ни один большой города. В частности, оккупанты продолжают обстреливать Харьков, пытаясь войти в город, но украинские военные надежно держат оборону.