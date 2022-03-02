ВСУ освободили Макаров в Киевской области

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских захватчиков и освободили поселок Макаров (Киевская область) от оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР освободили Макаров Киевской области и закрепились там", — написал Залужный на своей странице в Facebook.

В настоящее время Генштаб ВСУ еще не сообщил более детальную информацию по освобождению поселка Макаров, что в 50 километрах к западу от Киева.

Украинские военно успешно отбивают атаки врага и крепко держат оборону, а 2 марта уже начали переходить в наступление по некоторым направлениям.

Кроме того, Мариуполь отбил все попытки противника атаковать. В Херсоне продолжаются уличные бои. Противник попытался выдвинуться в сторону Николаева, но получил мощный удар под Баштановкой. РФ также высадила в районе Николаева воздушный десант, но его уничтожают.