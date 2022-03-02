ЗСУ звільнили Макарів у Київській області

Збройні сили України відбили атаки російських загарбників та звільнили селище Макарів (Київська область) від окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"14 ОМБР імені князя Романа Великого та 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там" - написав Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Наразі Генштаб ЗСУ ще не повідомив більш детальної інформації щодо звільнення селища Макарів, що за 50 кілометрів на захід від Києва.

Українські військово успішно відбивають атаки ворога та міцно тримають оборону, а 2 березня вже почали переходить у наступ за деякими напрямками.

Крім того, Маріуполь відбив усі спроби противника атакувати. У Херсоні продовжуються вуличні бої. Противник спробував висунутися у бік Миколаєва, але отримав потужний удар під Баштанівкою. РФ також висадила у районі Миколаєва повітряний десант, але його знищують.