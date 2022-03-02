Українські бійці перейшли в наступ і закріпилися на околиці Горлівки, — Арестович

ЗСУ та інші підрозділи стримують настання військ та РФ, і противник уже деморалізований. Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив на брифінгу.

"Північно-західніше Києва ЗСУ завдали авіаційні та артилерійські улари, які збили темп наступу військ. Вони поки що нікуди не рухаються", - сказав Арестович.

Він зазначив, що просування ворога зупинено також на Чернігівському та Сумському напрямках.

"У Харкові противник "працює" по місту, оскільки, мабуть, поставлено завдання психологічно зламати Харків. Але окупанти зазнають великих втрат", - наголосив радник глави Офісу президента.

Він особливо зазначив, що в зоні ООС українські підрозділи утримують позиції, а одна з бригад перейшла у наступ і закріпилася на околицях окупованої Горлівки.

Маріуполь відбив усі спроби противника атакувати. У Херсоні продовжуються вуличні бої. Противник спробував висунутись у бік Миколаєва, але отримав потужний удар підлогу Баштанівкою. РФ також висадила у районі Миколаєва повітряний десант висаджений, але його знищують.

Велику колону противника знищено також біля Кривого Рогу.

"Настав певний психологічний перелом на полі бою. Противник масово кидає зброю і здається в полон. Росія кидає у бій навіть курсантів військових училищ", - сказав Арестович.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін ("Стрілков") визнав, що російським окупаційним військам не вдався прорив на напрямі операції об'єднаних сил, а українська армія чинить успішний опір.

Увечері 1 березня на Сумщині ЗСУ за один вечір знищили близько 180 одиниць техніки РФ. У цьому допомогли безпілотники "Байрактар".