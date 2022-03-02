Украинские бойцы перешли в наступление и закрепились на окраине Горловки, — Арестович

ВСУ и другие подразделения сдерживают наступление войск и РФ, и противник уже деморализован. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил на брифинге.

"Северо-западней Киева ВСУ нанесли авиационные и артиллерийские улары, которые сбили темп наступления войск. Они пока никуда не двигаются", — сказал Арестович.

Он отметил, что продвижение врага остановлено также на Черниговском и Сумском направлениях.

"В Харькове противник "работает" по городу, так как, по-видимому, поставлено задание психологически сломить Харьков. Но оккупанты несут большие потери", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Он особо отметил, что зоне ООС украинские подразделения удерживают позиции, а одна из бригад перешла в наступление и закрепилась на окраинах оккупированной Горловки.

Мариуполь отбил все попытки противника атаковать. В Херсоне продолжаются уличные бои. Противник попытался выдвинуться в сторону Николаева, но получил мощный удар под Баштановкой. РФ также высадила в районе Николаева воздушный десант, но его уничтожают.

Большая колонна противника уничтожена также возле Кривого Рога.

"Наступил определенный психологический перелом на поле боя. Противник массово бросает оружие и сдается в плен. Россия бросает в бой даже курсантов военных училищ", — сказал Арестович.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелков") признал, что российским оккупационным войскам не удался прорыв на направлении операции объединенных сил, а украинская армия оказывает успешное сопротивление.

Вечером 1 марта в Сумской области ВСУ за один вечер уничтожили около 180 единиц техники РФ. В Этом помогли беспилотники "Байрактар".