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Политика
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В Сумской области ВСУ за один вечер уничтожили около 180 единиц техники РФ, – глава ОГА

техника рф
Техника РФ. Фото: пресс-служба Генштаба ЗСУ

На Сумщине вечером во вторник, 1 марта, ВСУ нанесли мощные удары, в результате которых оккупанты понесли большие потери. Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. 

Украинские бойцы с применением беспилотника "Байрактар" нанесли удар по стоянке техники возле села Пустовойтовка Роменского района. Уничтожено около 80 единиц,  из  которых около половины — "Грады".

Кроме того, вблизи села Бишкинь ВСУ уничтожили еще около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

О потерях живой силы оккупантов данных пока нет.

Напомним, вечером 1 марта российская ракета "Калибр" ударила по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомире. В результате удара загорелись жилые дома.

В Харькове при обстрелах оккупантами ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены.

Автор:
Сергей Горелов