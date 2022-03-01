Российские военные совершили удар по Житомиру: разрушены несколько домов, повреждена больница, также есть погибшие

Российские оккупационные войска поздно вечером 1 марта совершили авианалет по Житомиру. Предварительно повреждены 10 частных жилых домов, в 3-х из которых возник пожар, и повреждены окна в здании городской больницы.

Известно, что удар нанесли около 22:16. По информации Министерства внутренних дел, предварительно погибли 2 человека, травмированы 3. В завалах поврежденных частных жилых домов вероятно находятся люди, считают в МВД.

"Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - добавили в ведомстве.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что созванивался с мэром Житомира Сергеем Сухомлиным.

Он ему сообщил, что российский летчик промахнулись и попали не по военной базе, а по жилым домам - частному сектору.

"Уже на сейчас - четверо погибших. В том числе ребенок. Вы уничтожаете мирных украинцев. Если даже после захвата Крыма, к вам ещё кто-то относился хорошо, то теперь таких в Украине просто нет", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Сам мэр Сухомлин сразу же после авианалета записал видео, рассказав о первой полученной информации.

"Все услышали мощные взрывы. Это район Больницы №2 имени Павлусенко. Это был авиаудар! Задело саму больницу. Несколько частных домов рядом. Попало прямо в жилое помещение. Пока неизвестны последствия поражения, работают пожарные! Но авиационный удар по больнице, — это уже не преступление, а агония бессилия", - заявил мэр города.

Враг несет большие потери, сообщают в Генштабе ВСУ. План российских военных по быстрому захвату Киева провалился и теперь они хаотично запускают снаряды и наносят авиаудары по мирным жителям.

1 марта оккупанты усиленно обстреляли Харьков. Утром этого дня российские войска нанесли удар по самому центру города. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

Также 1 марта в Киеве российские войска обстреляли телебашню.