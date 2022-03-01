- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Киеве оккупанты стреляли по телевышке (ФОТО)
Сегодня, 1 марта, в Киеве российские войска пытались обстрелять телебашню.
Об этом сообщил технический директор Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Бойчук, передает "Суспильне".
По его словам, в телецентре "Карандаш" вылетели стекла. Как стало известно, попадание пришлось в аппаратную вещателя на телевышке.
Кроме этого, в районе Борщаговки и Дорогожичев раздались взрывы. Удаленные звуки взрывов слышали и в других районах города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Телевышка находится в районе станции метро Дорогожичи, недалеко от Бабиного Яра.
Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сейчас временно есть проблемы с телетрансляцией из-за попадания в телевышку.
"В ближайшее время будет включено резервное вещание", – отметил нардеп.
Напомним, Служба безопасности Украины призвала украинцев не верить дезинформации, которую распространяет враг о том, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну.