Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Киеве оккупанты стреляли по телевышке (ФОТО)

В Киеве оккупанты стреляли по телевышке (ФОТО)
Фото: Telegram/Андрей Смолий

Сегодня, 1 марта, в Киеве российские войска пытались обстрелять телебашню. 

Об этом сообщил технический директор Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Бойчук, передает "Суспильне".

Фото 2 — В Киеве оккупанты стреляли по телевышке (ФОТО)

По его словам, в телецентре "Карандаш" вылетели стекла. Как стало известно, попадание пришлось в аппаратную вещателя на телевышке.

Кроме этого, в районе Борщаговки и Дорогожичев раздались взрывы. Удаленные звуки взрывов слышали и в других районах города.

Телевышка находится в районе станции метро Дорогожичи, недалеко от Бабиного Яра.

Фото 3 — В Киеве оккупанты стреляли по телевышке (ФОТО)

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сейчас временно есть проблемы с телетрансляцией из-за попадания в телевышку.

"В ближайшее время будет включено резервное вещание", – отметил нардеп.

Напомним, Служба безопасности Украины призвала украинцев не верить дезинформации, которую распространяет враг о том, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну.

Автор:
Дмитрий Нарожный