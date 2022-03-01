Россия готовит дезинформацию о якобы капитуляции украинской власти - СБУ

Служба безопасности Украины призывает украинцев не верить дезинформации, которую распространяет враг о том, что что якобы украинское руководство и правительство сдали страну.Это ФЭЙК, цель которого дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Уважаемые украинцы! Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские окупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну", - говорится в сообщении.

Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы.

"Но знайте – это ФЭЙК! Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны!", - подчеркнули в СБУ.

Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов.

"Все власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.