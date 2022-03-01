Росія готує дезінформацію про нібито капітуляцію української влади — СБУ

Служба безпеки України закликає українців не вірити дезінформації, яку розповсюджує ворог про те, що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Це ФЕЙК, мета якого дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Шановні українці! Будьте готові до чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну", — йдеться у повідомленні.

Цю дезінформацію можуть тиражувати всі можливі канали.

"Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Проте навіть у разі зникнення зв'язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте певні: капітуляція та здавання інтересів України неможливі!" — наголосили у СБУ.

Керівництво держави разом із народом протидіє російським військам та робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів.

"Вся влада, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.