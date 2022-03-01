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У Києві окупанти стріляли по телевежі (ФОТО)
Сьогодні, 1 березня, у Києві російські війська намагалися обстріляти телевежу.
Про це повідомив технічний директор Національної громадської телерадіокомпанії Юрій Бойчук, передає "Суспільне".
За його словами, у телецентрі "Олівець" вилетіли шибки. Як стало відомо, попадання припало до апаратної мовника на телевежі.
Крім цього, в районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Видалені звуки вибухів чули й у інших районах міста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Телевежа знаходиться в районі станції метро Дорогожичі, неподалік Бабиного Яру.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, зараз тимчасово є проблеми з телетрансляцією через влучення в телевежу.
"Найближчим часом буде включено резервне мовлення", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, Служба безпеки України закликала українців не вірити дезінформації, яку розповсюджує ворог про те, що нібито українське керівництво та уряд здали країну.