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У Києві окупанти стріляли по телевежі (ФОТО)

У Києві окупанти стріляли по телевежі (ФОТО)
Фото: Telegram/Андрій Смолій

Сьогодні, 1 березня, у Києві російські війська намагалися обстріляти телевежу.

Про це повідомив технічний директор Національної громадської телерадіокомпанії Юрій Бойчук, передає "Суспільне".

Фото 2 — У Києві окупанти стріляли по телевежі (ФОТО)

За його словами, у телецентрі "Олівець" вилетіли шибки. Як стало відомо, попадання припало до апаратної мовника на телевежі.

Крім цього, в районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Видалені звуки вибухів чули й у інших районах міста.

Телевежа знаходиться в районі станції метро Дорогожичі, неподалік Бабиного Яру.

Фото 3 — У Києві окупанти стріляли по телевежі (ФОТО)

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, зараз тимчасово є проблеми з телетрансляцією через влучення в телевежу.

"Найближчим часом буде включено резервне мовлення", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Служба безпеки України закликала українців не вірити дезінформації, яку розповсюджує ворог про те, що нібито українське керівництво та уряд здали країну.

Автор:
Дмитро Нарожний