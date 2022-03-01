У Києві окупанти стріляли по телевежі (ФОТО)

Сьогодні, 1 березня, у Києві російські війська намагалися обстріляти телевежу.

Про це повідомив технічний директор Національної громадської телерадіокомпанії Юрій Бойчук, передає "Суспільне".

За його словами, у телецентрі "Олівець" вилетіли шибки. Як стало відомо, попадання припало до апаратної мовника на телевежі.

Крім цього, в районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Видалені звуки вибухів чули й у інших районах міста.

Телевежа знаходиться в районі станції метро Дорогожичі, неподалік Бабиного Яру.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, зараз тимчасово є проблеми з телетрансляцією через влучення в телевежу.

"Найближчим часом буде включено резервне мовлення", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Служба безпеки України закликала українців не вірити дезінформації, яку розповсюджує ворог про те, що нібито українське керівництво та уряд здали країну.