Російські військові завдали удару по Житомиру: зруйновано кілька будинків, пошкоджено лікарню, також є загиблі

Російські окупаційні війська пізно ввечері 1 березня здійснили авіаналіт на Житомир. Попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків, у 3-х з яких виникла пожежа, та пошкоджено вікна у будівлі міської лікарні.

Відомо, що удару завдали близько 22:16. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, попередньо загинули 2 особи, травмовані 3. У завалах пошкоджених приватних житлових будинків, ймовірно, знаходяться люди, вважають у МВС.

"Рятувальники розбирають завали та ліквідують пожежу. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - додали у відомстві.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що телефонував меру Житомира Сергію Сухомліну.

Він йому повідомив, що російський льотчик промахнувся і потрапив не по військовій базі, а по житлових будинках - приватному сектору.

"Вже зараз - четверо загиблих. У тому числі дитина. Ви знищуєте мирних українців. Якщо навіть після захоплення Криму, до вас ще хтось ставився добре, то тепер таких в Україні просто немає", - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі .

Сам мер Сухомлін одразу ж після авіанальоту записав відео, розповівши про першу отриману інформацію.

"Усі почули потужні вибухи. Це район Лікарні №2 імені Павлусенка. Це був авіаудар! Зачепило саму лікарню. Кілька приватних будинків поряд. Потрапило прямо до житлового приміщення. Поки невідомі наслідки поразки, працюють пожежники! Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а агонія безсилля", - заявив міський голова.

Ворог зазнає великих втрат, повідомляють у Генштабі ЗСУ. План російських військових швидкого захоплення Київ провалився і тепер вони хаотично запускають снаряди і завдають авіаудари по мирним жителям.

1 березня окупанти посилено обстріляли Харків. Вранці цього дня російські війська завдали удару по самому центру міста. Снаряд упав на площі Свободи, біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

Також 1 березня у Києві російські війська обстріляли телевежу.