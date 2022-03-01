Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

обстрел харьковской ога
Фото: Харьковская облпрокуратура

В результате вражеского ракетного обстрела здания Харьковской областной администрации утром 1 марта, по предварительным данным, погибло по меньшей мере семь человек. Еще 24, включая одного ребенка, были травмированы. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сотрудники которого оказывали помощь в спасении пострадавших, разборе завалов и извлекали из-под них пострадавших и тела погибших.

Привлекались четыре пожарных автоцистерны, автомобиль первой помощи, а также две единицы коммунальной техники. По данным на 16:00, работы по разборке конструкций были приостановлены из-за постоянных обстрелов и вероятности повторных авиаударов.

Фото 2 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 3 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 4 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 5 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 6 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 7 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 8 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 9 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 10 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 11 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 12 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 13 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 14 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 15 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 16 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 17 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 18 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 19 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 20 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 21 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 22 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС
Фото 23 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС
Фото 24 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС
Фото 25 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС
Фото 26 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС

Как отмечает областная полиция, в результате обстрела обрушилась треть здания ОГА. Открыто производство по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Кроме того, в результате попадания вражеской ракеты в жилой пятиэтажный дом на Новобаварском проспекте, 95, по предварительным данным, погибло еще восемь человек, а шестеро были травмированы.

Фото 27 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 28 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 29 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 30 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 31 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщается, что на ликвидацию начавшегося пожара, ставшего самым серьезным из таковых во вторник, спасатели отправились в 13:21. Были привлечены шесть пожарных автоцистерн, два аварийно-спасательных автомобиля, автолестница. Пожарными были спасены 38 человек.

В целом же по состоянию на 16:00 харьковские спасатели 44 раза выезжали на тушение пожаров, а также 9 раз - для помощи населению и ликвидации последствий вражеских обстрелов, не сопровождавшихся пожарами. Кроме того, в ГУ ГСЧС поступило 33 заявки о нахождении неразорвавшихся боеприпасов.

Фото 32 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 33 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 34 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 35 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 36 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 37 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 38 — В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним также, что накануне в результате российского артудара по военной части в Ахтырке в соседней Сумской области погибло, по данным обладминистрации, до 70 украинских военных.

Кроме того, отметим, что утром 1 марта также был нанесен ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области. 

Автор:
Тимофей Беспятов