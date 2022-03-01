В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

В результате вражеского ракетного обстрела здания Харьковской областной администрации утром 1 марта, по предварительным данным, погибло по меньшей мере семь человек. Еще 24, включая одного ребенка, были травмированы. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сотрудники которого оказывали помощь в спасении пострадавших, разборе завалов и извлекали из-под них пострадавших и тела погибших.

Привлекались четыре пожарных автоцистерны, автомобиль первой помощи, а также две единицы коммунальной техники. По данным на 16:00, работы по разборке конструкций были приостановлены из-за постоянных обстрелов и вероятности повторных авиаударов.

Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Как отмечает областная полиция, в результате обстрела обрушилась треть здания ОГА. Открыто производство по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Кроме того, в результате попадания вражеской ракеты в жилой пятиэтажный дом на Новобаварском проспекте, 95, по предварительным данным, погибло еще восемь человек, а шестеро были травмированы.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщается, что на ликвидацию начавшегося пожара, ставшего самым серьезным из таковых во вторник, спасатели отправились в 13:21. Были привлечены шесть пожарных автоцистерн, два аварийно-спасательных автомобиля, автолестница. Пожарными были спасены 38 человек.

В целом же по состоянию на 16:00 харьковские спасатели 44 раза выезжали на тушение пожаров, а также 9 раз - для помощи населению и ликвидации последствий вражеских обстрелов, не сопровождавшихся пожарами. Кроме того, в ГУ ГСЧС поступило 33 заявки о нахождении неразорвавшихся боеприпасов.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним также, что накануне в результате российского артудара по военной части в Ахтырке в соседней Сумской области погибло, по данным обладминистрации, до 70 украинских военных.

Кроме того, отметим, что утром 1 марта также был нанесен ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.