У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу будівлі Харківської обласної адміністрації вранці 1 березня, за попередніми даними, загинуло щонайменше семеро людей. Ще 24, включаючи одну дитину, було травмовано. З них 11 перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, співробітники якого надавали допомогу у порятунку постраждалих, розборі завалів та вилучали з-під них постраждалих та тіла загиблих.

Залучалися чотири пожежні автоцистерни, автомобіль першої допомоги, а також дві одиниці комунальної техніки. За даними на 16:00, роботи з розбирання конструкцій було припинено через постійні обстріли та ймовірність повторних авіаударів.

Як зазначає обласна поліція, внаслідок обстрілу впала третина будівлі ОДА. Відкрито провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Крім того, внаслідок влучення ворожої ракети до житлового п'ятиповерхового будинку на Новобаварському проспекті, 95, за попередніми даними, загинуло ще вісім людей, а шестеро було травмовано.

Повідомляється, що на ліквідацію пожежі, що виявилася найсерйознішою з таких пожеж у вівторок, рятувальники вирушили о 13:21. Було залучено шість пожежних автоцистерн, два аварійно-рятувальні автомобілі та автодрабина. Пожежниками було врятовано 38 людей.

Загалом станом на 16:00 харківські рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, а також 9 разів - для допомоги населенню та ліквідації наслідків ворожих обстрілів, які не супроводжувалися пожежами. Крім того, до ГУ ДСНС надійшло 33 заявки про знаходження боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо також, що напередодні внаслідок російського артудара з військової частини в Охтирці у сусідній Сумській області загинуло, за даними обладміністрації, до 70 українських військових.

Крім того, зазначимо, що вранці 1 березня також було завдано ракетного удару по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.