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У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Харківська облпрокуратура

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу будівлі Харківської обласної адміністрації вранці 1 березня, за попередніми даними, загинуло щонайменше семеро людей. Ще 24, включаючи одну дитину, було травмовано. З них 11 перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, співробітники якого надавали допомогу у порятунку постраждалих, розборі завалів та вилучали з-під них постраждалих та тіла загиблих.

Залучалися чотири пожежні автоцистерни, автомобіль першої допомоги, а також дві одиниці комунальної техніки. За даними на 16:00, роботи з розбирання конструкцій було припинено через постійні обстріли та ймовірність повторних авіаударів.

Фото 2 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 7 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 8 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 9 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 10 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 11 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 12 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 13 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 14 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 15 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 16 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 17 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 18 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 19 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 20 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 21 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 22 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 23 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 24 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 25 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 26 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

Як зазначає обласна поліція, внаслідок обстрілу впала третина будівлі ОДА. Відкрито провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Крім того, внаслідок влучення ворожої ракети до житлового п'ятиповерхового будинку на Новобаварському проспекті, 95, за попередніми даними, загинуло ще вісім людей, а шестеро було травмовано.

Фото 27 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 28 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 29 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 30 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 31 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

Повідомляється, що на ліквідацію пожежі, що виявилася найсерйознішою з таких пожеж у вівторок, рятувальники вирушили о 13:21. Було залучено шість пожежних автоцистерн, два аварійно-рятувальні автомобілі та автодрабина. Пожежниками було врятовано 38 людей.

Загалом станом на 16:00 харківські рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, а також 9 разів - для допомоги населенню та ліквідації наслідків ворожих обстрілів, які не супроводжувалися пожежами. Крім того, до ГУ ДСНС надійшло 33 заявки про знаходження боєприпасів, що не розірвалися.

Фото 32 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 33 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 34 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 35 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 36 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 37 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 38 — У Харкові під час обстрілів ОДА та п'ятиповерхівки на заході міста загинуло щонайменше 15 людей, 30 поранено - ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

Нагадаємо також, що напередодні внаслідок російського артудара з військової частини в Охтирці у сусідній Сумській області загинуло, за даними обладміністрації, до 70 українських військових.

Крім того, зазначимо, що вранці 1 березня також було завдано ракетного удару по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов