Маріуполь потрапив під шквал російської реактивної артилерії: що відбувається у місті

Маріуполь Донецької області під контролем Збройних сил України, проте окупанти відчайдушно та безуспішно намагаються захопити місто. Про ситуацію в Маріуполі 1 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Він розповів, що російська армія завдає ударів по всіх районах міста. Обстріл не припиняється кілька днів поспіль.

"(Окупанти – Delo.ua) навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони завдали по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста", - наголосив Кириленко.

Один із залпів російська армія нанесла по комунальному підприємству "Комунальник". Відео: Facebook Кириленко

Наразі вже відомо, що в результаті ударів з боку російської армії 21 особа отримала поранення, інформації про загиблих немає.

28 лютого в ефірі телеканалу "Рада" мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в результаті авіанальоту місто залишилося практично без постачання електроенергії. З раннього ранку у місті почали намагатися відновити важливу інфраструктуру, проте постійні обстріли значно ускладнюють роботу.

Також 28 лютого окупанти обстріляли Сартану, після чого місцевих жителів евакуювали до Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження трансформаторів зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, а також Старокримські №1 та №2.