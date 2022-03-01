Мариуполь попал под шквал российской реактивной артиллерии: что происходит в городе

Мариуполь Донецкой области под контролем Вооруженных сил Украины, однако оккупанты отчаянно и безуспешно пытаются захватить город. О ситуации в Мариуполь 1 марта сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Он рассказал, что российская армия наносит удары по всем районам города. Обстрелы не прекращаются несколько дней подряд.

"(Оккупанты – Delo.ua) намеренно разрушают объекты критической и коммунальной инфраструктуры: один из залпов они нанесли по коммунальному предприятию "Коммунальщик", поставив под угрозу городское хозяйство, обеспечивающее жизнедеятельность города", — подчеркнул Кириленко.

В настоящее время уже известно, что в результате ударов со стороны российской армии 21 человек получил ранения, информации о погибших нет.

28 февраля в эфире телеканал "Рада" мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в результате авианалета город остался практически без поставки электроэнергии. С раннего утра в городе начали пытаться восстановить важную инфраструктуру, однако постоянные обстрелы значительно усложняют работу.

Также 28 февраля оккупанты обстреляли Сартану, после чего местных жителей эвакуировали в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, а также Старокрымские №1 и №2.