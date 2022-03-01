Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом

Утром во вторник, 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"Уважаемые измаильчане! Осуществлен ракетный удар по воинской части (РЛС) в селе Лощиновка", — говорится в сообщении.

Отметим, на трассе Измаил — Одесса в районе Лощиновки расположены станции радиолокации. Они — часть войск противовоздушной обороны.

Абрамченко не сообщает о последствиях обстрелов, количестве пострадавших и погибших, нанесенном ущербе.

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