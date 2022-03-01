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Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом

Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом
Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом

Утром во вторник, 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области. 

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко. 

"Уважаемые измаильчане! Осуществлен ракетный удар по воинской части (РЛС) в селе Лощиновка", — говорится в сообщении.

Фото 2 — Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом

Отметим, на трассе Измаил — Одесса в районе Лощиновки расположены станции радиолокации. Они — часть войск противовоздушной обороны.

Абрамченко не сообщает о последствиях обстрелов, количестве пострадавших и погибших, нанесенном ущербе.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько