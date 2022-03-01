Російські війська завдали ракетного удару по військовій частині під Ізмаїлом

Вранці у вівторок, 1 березня, російські війська завдали ракетного удару по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на трасі Ізмаїл - Одеса в районі Лощинівки розташовані радіолокаційні станції. Вони – частина військ протиповітряної оборони.

Абрамченко не повідомляє про наслідки обстрілів, кількість постраждалих і загиблих, завданих збитків.