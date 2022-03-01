- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Російські війська завдали ракетного удару по військовій частині під Ізмаїлом
Вранці у вівторок, 1 березня, російські війська завдали ракетного удару по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.
Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, на трасі Ізмаїл - Одеса в районі Лощинівки розташовані радіолокаційні станції. Вони – частина військ протиповітряної оборони.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Абрамченко не повідомляє про наслідки обстрілів, кількість постраждалих і загиблих, завданих збитків.