Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська завдали ракетного удару по військовій частині під Ізмаїлом

Російські війська завдали ракетного удару по військовій частині під Ізмаїлом
Російські війська завдали ракетного удару по військовій частині під Ізмаїлом

Вранці у вівторок, 1 березня, російські війська завдали ракетного удару по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", — йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Російські війська завдали ракетного удару по військовій частині під Ізмаїлом

Зазначимо, на трасі Ізмаїл - Одеса в районі Лощинівки розташовані радіолокаційні станції. Вони – частина військ протиповітряної оборони.

Абрамченко не повідомляє про наслідки обстрілів, кількість постраждалих і загиблих, завданих збитків.

Автор:
Світлана Манько