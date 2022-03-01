Российские войска нанесли удар по воинской части в Ахтырке: погибли десятки людей

В Ахтырке Сумской области российская артиллерия обстреляла из "Градов" воинскую часть. Погибли десятки украинских военных.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много", — сообщил он.

По предварительным оценкам, в результате обстрела могли погибнуть до 70 украинских военнослужащих. Живицкий сказал, что данные уточняются.

Также он заявил, что враг тоже понес значительные потери.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.